Украинские десантники примут участие в учениях сил НАТО в ФРГ

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Украинские десантники примут участие в учениях Saber Junction-2021 в Германии, в которых будут задействованы военные из более 20 стран НАТО. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Вскоре на базе многонационального межвидового центра по поддержке боеготовности (Joint Multinational Readiness Center), который находится в Германии, начнутся многонациональные тактические учения Saber Junction - 2021", - говорится в сообщении.

В учениях, которые будут проходить в районе города Хохенфельс, примут участие несколько тысяч военнослужащих более чем из 20 стран НАТО и других государств. Украину будет представлять ротная тактическая группа 122-го отдельного аэромобильного батальона 81 отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовой войск Вооруженных сил страны. Украинские десантники будут отрабатывать учебно-боевые задачи совместно с подразделениями второго кавалерийского полка Вооруженных сил США.

Украинские десантники уже прибыли к месту проведения учений.

Sabre Junction - ежегодные многонациональные учения, которые проводятся командованием подготовки седьмой армии Сухопутных войск Вооруженных сил США. Учения предназначены для оценки готовности военных к выполнению объединенных наземных операций со странами-партнерами.