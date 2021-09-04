Замгенсека ООН выступил за расширение гуманитарного доступа в Сирии

ООН, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в ходе поездки в Дамаск подчеркнул необходимость расширения гуманитарного доступа и защиты гражданских лиц в Сирии. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении всемирной организации. Гриффитс находился в регионе неделю, посетив также Ливан и Турцию.

Он провел в Дамаске "конструктивные встречи с представителями правительства высокого ранга, дипломатами и сотрудниками гуманитарных организаций", включая Международный комитет Красного Креста и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

"На встречах с главой МИД и заместителем министра иностранных дел Сирии Гриффитс подчеркнул необходимость расширения гуманитарного доступа, защиты гражданских лиц и помощи сирийцам в их видении будущего", - отмечается в тексте. Заместитель генсека приветствовал гуманитарную операцию на северо-западе арабской республики как "важный шаг по предоставлению необходимой помощи большему числу нуждающихся людей".

В Бейруте Гриффитс провел консультации по Сирии с донорами, а также обсудил ливанский топливный кризис. Эмиссар ООН объявил о выделении Ливану $4 млн по линии чрезвычайного фонда реагирования на обеспечение поставок топлива.

В Анкаре заместитель генсека рассмотрел проведение трансграничных гуманитарных операций.