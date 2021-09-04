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Пять членов экипажа упавшего у берегов Калифорнии вертолета ВМС США объявили погибшими

По факту происшествия начато расследование

ТАСС, 4 сентября. Военно-морские силы США в субботу объявили погибшими пятерых пропавших без вести членов экипажа вертолета, упавшего в воду у берегов штата Калифорния 31 августа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Тихоокеанского флота.

Как отмечается, 3-й флот ВМС США перешел от поисково-спасательной операции к ликвидации последствий инцидента. По факту происшествия начато расследование. Причина произошедшего не уточняется.

31 августа в ВМС США сообщили, что вертолет Тихоокеанского флота упал в море примерно в 110 км от города Сан-Диего. В ходе поисково-спасательных мероприятий один из членов экипажа был спасен.

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