Вице-премьер Черногории опубликовал видео нападения националистов на полицию

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Черногории Дритан Абазович в воскресенье опубликовал на своей странице в Twitter видео нападения националистов на полицию в городе Цетине, где должна пройти интронизация митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. На съемке видно, что националисты во главе с советником президента республики сначала общаются с полицией, а потом нападают на правоохранителей.

"Посмотрите, как Веселин Вельович, советник президента страны, и группа депутатов Демократической партии социалистов Черногории начали утром атаку на полицию Черногории. Сейчас всем все ясно. Призываем к миру и спокойствию", - написал Абазович под опубликованными видеокадрами.

Ранее пресс-служба кабинета министров Черногории сообщила изданию Vijesti, что в утренние часы в Цетине протестующие одновременно в разных точках атаковали полицию. Против правоохранителей также применили бутылки с зажигательной смесью.

Как проинформировала газета Večernje novosti, настоятель Сербской православной церкви (СПЦ) патриарх Порфирий и избранный митрополит Иоанникий прибыли в Цетине на вертолете. Ранее черногорские СМИ сообщали, что патриарх, митрополит и многочисленные представители духовенства выехали из Подгорицы в Цетине, однако вынуждены были вернуться, так как дорога оказалась заблокированной.

Обстановка в Черногории

В Черногории резко обострилась обстановка в связи с намеченной на воскресенье интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия. В город Цетине стягиваются члены националистических и профашистских черногорских группировок, а также сторонники канонически непризнанной "черногорской церкви". Протестующие заблокировали въезд в город завалами автомобильных покрышек. Координирует процесс бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории во главе с президентом Мило Джукановичем, который утратил власть в государстве на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви.

Совбез Черногории заявил в пятницу об усилении координации разведслужб и органов безопасности перед интронизацией. Офис ООН в Черногории выразил обеспокоенность обострением ситуации в республике. В свою очередь СПЦ призвала верующих к сохранению "братской любви" в преддверии интронизации, на которую в качестве главного гостя прибыл патриарх Сербский Порфирий.