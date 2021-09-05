Премьер Черногории назвал действия националистов попыткой терроризма

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Действия националистических группировок, устроивших беспорядки в черногорском городе Цетине, являются "попыткой терроризма". Об этом заявил в воскресенье премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

"Нападение на полицию является нападением на государство! Все, что происходило вчера и сегодня в Цетине, является попыткой террористических актов. Совершенно ясно, что заказчики и организаторы - высшее руководство Демократической партии социалистов Черногории в сотрудничестве с организованными криминальными группами, которым государство перекроет дорогу", - написал премьер у себя в Twitter.

Обстановка в Черногории резко обострилась в связи с интронизацией митрополита Черногорско-Приморского Иоанникия, которая проходит в воскресенье в Цетинском монастыре. С пятницы в Цетине начали стягиваться члены националистических и профашистских черногорских группировок, а также сторонники канонически непризнанной "черногорской церкви". Протестующие заблокировали въезд в город завалами автомобильных покрышек. Координировала процесс бывшая правящая партия страны - Демократическая партия социалистов Черногории во главе с Мило Джукановичем, который утратил власть в государстве на фоне массовых протестов верующих против ущемления Сербской православной церкви.

Утром в воскресенье националисты атаковали полицию камнями, петардами и бутылками. Правоохранители ответили слезоточивым газом. В результате беспорядков четыре человека получили легкие травмы. Позднее зачинщики беспорядков были арестованы, включая Веселина Вельовича - советника президента страны Джукановича.

В настоящий момент большинство дорог в Цетине разблокированы спецназом полиции. Коммунальщики тушат баррикаду из автомобильных покрышек, подожженную протестующими. Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий прибыли в Цетинский монастырь на вертолете и возглавили церемонию интронизации.