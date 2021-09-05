СМИ: глава Исламской партии Афганистана встретился в Кабуле с главой пакистанской разведки

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /ТАСС/. Бывший афганский премьер-министр, лидер Исламской партии Афганистана (ИПА) Гульбеддин Хекматияр встретился в Кабуле с главой межведомственной пакистанской разведки (Inter-Services Intelligence, ISI) генералом Фаизом Хамидом. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Хекматияру, сообщает в воскресенье телеканал Tolo News.

Отмечается, что встреча с Хекматияром состоялась после переговоров Хамида с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ).

В субботу директор главной пакистанской спецслужбы генерал Хамид прибыл в Кабул во главе делегации официальных лиц по приглашению руководства "Талибана". По данным AfghanUrdu (страница в Twitter на языке урду, которая позиционирует себя как "Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана"), в программе визита Хамида помимо переговоров с талибами запланированы встречи с послами Катара, России и Турции.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.