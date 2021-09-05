Меркель приветствовала возобновление работы аэропорта Кабула

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель приветствовала новость о возобновлении работы кабульского аэропорта.

"Вчера был положительный сигнал о том, что опять можно летать в аэропорт Кабула, в том числе в целях медицинского обеспечения", - сказала она в воскресенье на пресс-конференции в городе Хаген.

Меркель в очередной раз выразила уверенность в том, что с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) "нужно говорить". По ее мнению, это необходимо для того, чтобы эвакуировать из страны всех, кто нуждается в помощи. Кроме того, отметила канцлер, нужно создать условия для работы в стране гуманитарных организаций.

Аэропорт Кабула, временно закрытый захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан", в субботу возобновил свою работу. Об этом сообщил посол Катара в стране Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри.