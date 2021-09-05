Кулеба заявил, что Байден не совершит ответный визит на Украину в 2021 году

КИЕВ, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не посетит Киев в 2021 году. Это связано с дипломатическими правилами, утверждает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не сомневаюсь, что президент Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе (аэропорт под Киевом), и приедет в Киев. Но этот визит не будет в этом году, так как дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год", - сообщил в воскресенье глава внешнеполитического ведомства в эфире телеканала "Интер".

Накануне Кулеба в интервью агентству РБК-Украина заверил, что официальный Киев уже работает над визитом американского лидера. Министр выразил убеждение, что Байден приедет, так как, по его мнению, Украина "является очень важным приоритетом внешней политики США".

1 сентября в Вашингтоне состоялась встреча американского и украинского лидеров Байдена и Владимира Зеленского. Последний по итогам переговоров признался на брифинге, что забыл обсудить с Байденом его ответный визит на Украину. В то же время, по словам Зеленского, ранее вопрос визита Байдена на Украину в телефонных разговорах поднимался как представителями президентских администраций, так и непосредственно главами обоих государств.