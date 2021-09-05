В Минске заявили, что союзная программа создания единого рынка газа готова

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Союзная программа создания единого рынка газа Белоруссии и России готова, с ее подписанием белорусская сторона рассчитывает на сохранение для себя комфортной цены на газ. Об этом заявил в воскресенье первый вице-премьер белорусского правительства Николай Снопков в эфире телеканала "Беларусь-1".

"Карта готова. В основе карты - определение в следующем году однозначных, понятных обеим сторонам принципов и подходов к функционированию объединенного рынка газа", - сказал он. По его словам, белорусская сторона констатирует, что для нее "цена на газ лучшая по сравнению со всеми странами СНГ и Европейским союзом".

Снопков пояснил, что в дорожной карте должны быть сформированы принципы "правильного реагирования цены в условиях Союзного государства". Он отметил, это будет возможно "некая формула".

Президенты двух стран планируют 9 сентября обсудить на встрече в Москве союзные программы, подготовленные правительствами, и международную проблематику. Посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко в минувший вторник отметил, что спустя три года Москва и Минск находятся на финише по вопросу дорожных карт интеграции. По его словам, подписание этих документов на уровне правительств может состояться в Минске 10 сентября на заседании Совмина Союзного государства Белоруссии и России.