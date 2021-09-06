В Кабуле убит близкий к ИГ проповедник, бежавший из тюрьмы после захвата власти талибами

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Проповедник радикальных религиозных идей Мавлави Убайдулла аль-Мутаваккиль, которого связывали с группировкой "Исламское государство в Хорасане", являющейся ответвлением экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), убит в Кабуле. Об этом сообщило афганское агентство Pajhwok.

По его данным, аль-Мутаваккиль был застрелен в одном из районов столицы Афганистана несколько дней назад. Его труп был обнаружен в городе Пагман, неподалеку от Кабула, а затем доставлен в морг. Информацию об этом агентству подтвердили родственники проповедника.

Как уточняется, аль-Мутаваккиль в прошлом занимал высокую должность в "Исламском государстве в Хорасане", был арестован афганскими спецслужбами и отправлен за решетку во времена правления президента Ашрафа Гани. Осужденный бежал из тюрьмы после того, как 15 августа боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) вошли в Кабул, а глава исламской республики сложил свои полномочия и покинул страну.

Между тем представитель талибов Забихулла Муджахид отверг обвинения в убийстве аль-Мутаваккиля в адрес радикалов. "Это преступление не имеет никакого отношения к бойцам "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов - прим. ТАСС). <...> Наши спецслужбы начали поиск виновных в этом злодеянии", - написал он на своей странице в Twitter.

Захватившие власть в Афганистане талибы освободили сотни заключенных из тюрем страны, в частности 350 человек были выпущены на свободу в южной провинции Гильменд. Помимо этого радикалы освободили своих сторонников из рассчитанной на 5 тыс. человек тюрьмы в городе Баграм (провинция Парван) в 60 км от Кабула.