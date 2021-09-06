Бывший замглавы Национальной разведки: США придется работать с Россией по Афганистану

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Власти США будут вынуждены наращивать взаимодействие с Россией, Китаем и Пакистаном в сборе разведывательных данных, касающихся происходящего в Афганистане и возможных террористических гроз. Такое мнение выразила в воскресенье в эфире телеканала CBS бывший заместитель директора Национальной разведки США Сюзан Гордон.

Она признала, что международные террористические группировки могут активизироваться в Афганистане и попытаться использовать страну в своих целях. "Думаю, это должно вызывать беспокойство", - сказала Гордон.

"Думаю, теперь, когда у нас нет преимущества в наличии присутствия [в Афганистане] и из-за этого сбор разведывательных данных будет не столь эффективен, администрации [президента США Джо] Байдена придется удвоить усилия в сфере партнерства в регионе. И придется полагаться на нетипичных партнеров, таких как Россия, Китай и Пакистан, чтобы выполнять эту работу в регионе, чтобы пытаться оказывать стабилизирующее влияние, это необходимо, чтобы не допустить нового роста угроз", - подчеркнула она.

Гордон констатировала, что сохранение военного присутствия в Афганистане позволяло США выявлять "людей, которые владеют информацией" в стране и работать с ними. По ее словам, это давало возможность получать "значительную часть" разведывательных данных.

"Я бы не назвала это провалом разведки", - отметила Гордон, говоря о том, что Вашингтон не ожидал столь быстрого захвата власти в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ). "Думаю, что разведывательное сообщество в течение последних 20 лет, когда мы сохраняли присутствие в стране, имело довольно хорошее представление о том, какая складывается ситуация, а также о том, в какой степени устойчивым, вероятно, будет правительство, если мы уйдем," - сказала бывший заместитель директора Национальной разведки США. Она признала, что американские спецслужбы, по всей видимости, не смогли с достаточной точностью предсказать, как быстро будут развиваться события в стране.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.