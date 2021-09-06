AFP: талибы предписали обязательное ношение никаба для студенток частных университетов

ТАСС, 6 сентября. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) обязало студенток частных университетов носить никаб - полностью закрывающий лицо головной убор с прорезью для глаз. Об этом сообщило в воскресенье Agence France-Presse.

По его данным, в документе, опубликованном талибами, содержатся и другие указания относительно организации работы учебных заведений. Так, новый приказ содержит требование разделять классы по полу, а если это невозможно, отделять мужчин от женщин занавесом, и использовать отдельные входы и выходы.

Также преподавать девушкам должны только женщины или "пожилые мужчины" с хорошей репутацией. "Университеты обязаны набирать женщин-преподавателей для студенток в зависимости от их возможностей", - говорится в документе. Кроме того, афганских студенток обяжут покидать занятия раньше на пять минут и ожидать, пока учебное заведение покинут соученики-мужчины.

Несмотря на ограничения, пожелавший остаться неназванным университетский профессор в беседе с AFP назвал сам факт того, что афганским девочкам и девушкам позволено продолжать учиться, "большим позитивным шагом".

Радикальное движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.