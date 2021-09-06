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Смена власти в Афганистане
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МИД КНР не опроверг приглашения талибов участвовать в объявлении правительства Афганистана

В МИД сообщили, что Пекин поддерживает формирование в Афганистане "открытого и толерантного правительства", которое бы эффективно боролось с терроризмом и продуктивно взаимодействовало с соседними странами

ПЕКИН, 6 сентября. /ТАСС/. Китайское внешнеполитическое ведомство не опровергает, но и не подтверждает получение Китаем приглашения от талибов принять участие в мероприятии, посвященном объявлению состава нового правительства Афганистана. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"У меня нет конкретной информации, которую я мог бы вам сейчас огласить по данному вопросу", - заявил он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам официального представителя, Пекин поддерживает формирование в Афганистане "открытого и толерантного правительства", которое бы эффективно боролось с терроризмом и продуктивно взаимодействовало с соседними странами.

Как заявил в понедельник телеканалу Al Jazeera представитель движения "Талибан" (запрещено в РФ), талибы пригласили несколько стран, включая Россию и Китай, принять участие в мероприятии, посвященном объявлению состава нового афганского правительства.

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АфганистанКитайСмена власти в Афганистане
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