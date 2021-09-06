Посольство Афганистана: сообщения о нахождении Амруллы Салеха в Таджикистане недостоверны

ДУШАНБЕ, 6 сентября. /ТАСС/. Появившаяся в прессе информация о том, что бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех находится в Таджикистане, не соответствует действительности. Об этом в понедельник корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве Афганистана в Душанбе.

"Информация в СМИ о прибытии бывшего вице-президента Афганистана Амруллы Салеха в Таджикистан недостоверна", - заявил сотрудник посольства. По его словам, в настоящее время мобильная связь и интернет в Панджшерском ущелье отключены, местонахождение политика неизвестно.

Ранее в СМИ появились публикации о бегстве бывшего вице-президента Афганистана в Таджикистан. Власти в Душанбе комментариев на этот счет пока не делали. Афганское диппредставительство в Душанбе, наделенное полномочиями в период пребывания у власти президента Афганистана Ашрафа Гани, продолжает работать в столице Таджикистана.

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа Гани сложил полномочия президента и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид заявил, что движение полностью взяло под контроль последнюю из афганских провинций - Панджшер. Фронт национального сопротивления в Панджшере опроверг эту информацию, заявив, что продолжит противостоять боевикам.