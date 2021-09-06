МИД Великобритании назвал приговор Колесниковой и Знаку атакой на защитников демократии

ЛОНДОН, 6 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал вынесенный в понедельник обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку атакой на защитников демократии, призвав Минск освободить политических заключенных.

"Приговор Марии Колесниковой и Максиму Знаку демонстрирует, что власти Белоруссии продолжают атаку на защитников демократии и свободы. Режим [президента Белоруссии Александра] Лукашенко должен остановить репрессии и освободить всех политических заключенных", - написал глава Форин оффиса в Twitter.

"Заключение в тюрьму политических оппонентов лишь усугубит положение режима Лукашенко как изгоя", - добавил Рааб в распространенном коммюнике.

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International ("Международная амнистия") описала приговоры Колесниковой и Знаку как "катастрофу для свободы выражения мнений в Белоруссии".

В понедельник Минский областной суд приговорил Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Судья постановил, что Знак и Колесникова признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета. Судья объявил, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Белоруссии.

Адвокаты Колесниковой и Знака назвали обвинительный приговор в отношении своих подзащитных незаконным и намерены обжаловать его в Верховном суде.