В УПЦ сообщили о захвате храма в Винницкой области представителями неканонической церкви

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Представители неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) совершили захват Иоанно-Богословского храма Украинской православной церкви (УПЦ) в Винницкой области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте УПЦ в понедельник.

"3 сентября сторонники ПЦУ осуществили рейдерский захват Иоанно-Богословского храма УПЦ в селе Красносилка Винницкой области", - указано в сообщении. Отмечается, что захват был осуществлен якобы на основании судебных решений, представители полиции и местных властей не препятствовали этим действиям.

В настоящее время на Украине действует единственная каноническая православная церковь - УПЦ. Однако усилиями прежнего руководства страны и Константинопольского патриархата в декабре 2018 года в Киеве на базе раскольнических организаций - Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви - была создана неканоническая Православная церковь Украины, что лишь усилило противоречия в украинском обществе. Нападения на храмы и прихожан канонической церкви на Украине в последние годы приобрели регулярный характер.