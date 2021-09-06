Байден распорядился оказать федеральную помощь штату Нью-Йорк из-за урагана

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям штата Нью-Йорк из-за последствий урагана "Ида". Соответствующее заявление опубликовал в понедельник Белый дом.

Американский лидер объявил, что на территории штата "произошло крупное стихийное бедствие", и распорядился оказать дополнительное содействие местным властям в проведении восстановительных работ в ряде округов, а также пострадавшим от удара стихии районам города Нью-Йорк. "Помощь может включать в себя гранты на временное жилье и ремонт домов, низкопроцентные займы на покрытие ущерба, причиненного незастрахованному имуществу, и другие программы, помогающие частным лицам и владельцам бизнеса оправиться от последствий стихийного бедствия", - отметили в Белом доме.

5 сентября глава государства распорядился предоставить дополнительную федеральную помощь властям штата Нью-Джерси из-за последствий урагана. Президент во вторник отправится в нью-йоркский район Куинс и город Мэнвилл (штат Нью-Джерси), которые пострадали от стихийного бедствия.

Согласно последним данным, из-за непогоды и наводнений, вызванных ураганом "Ида", в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси погибли десятки людей.