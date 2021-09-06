Опрос: социал-демократы в ФРГ продолжают наращивать отрыв в рейтинге политических партий

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за три недели до выборов в Бундестаг продолжает укреплять свои позиции и увеличивать отрыв в рейтинге политических партий ФРГ. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного институтом INSA по заказу газеты Bild.

В опросе, проводившемся с 3 по 6 сентября, приняли участие 2 052 человека. По его данным, если бы выборы в Бундестаг проходили в ближайшее время, то СДПГ получила бы на них 26% голосов (плюс 1 п. п.). Рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) также несколько вырос по сравнению с предыдущей неделей и составил 20,5% (плюс 0,5 п. п.). За "зеленых" изъявили желание проголосовать 15,5% избирателей, а за Свободную демократическую партию - 12,5% (минус 1 п. п.).

Рейтинг правопопулистской "Альтернативы для Германии" не изменился. За нее по-прежнему готовы отдать голоса 11% респондентов. "Левые", наоборот, потеряли 0,5 процентных пункта и набрали бы 6,5% голосов.

В воскресенье были представлены результаты другого опроса, также проведенного социологической службой INSA для газеты Bild am Sonntag. Они показали, что социал-демократы удерживают отрыв от консерваторов в пять процентных пунктов. Так, СДПГ заручилась поддержкой 25% избирателей, а за блок ХДС/ХСС готовы были проголосовать 20% респондентов. "Зеленые" получили бы 16% голосов.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право создать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.

Кандидатом от СДПГ является вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Представитель ХДС/ХСС Армин Лашет теряет поддержку после серьезного наводнения, затронувшего в середине июля западные регионы страны. Критики считают, что изначально кандидатом от консерваторов нужно было выдвигать другого политика - лидера ХСС Маркуса Зёдера.