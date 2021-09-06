Глава ЛНР назвал повышение уровня жизни главной целью республик Донбасса

ЛУГАНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Основной задачей властей Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) является повышение уровня жизни населения. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в ходе состоявшейся в понедельник в режиме видеоконференции встречи с главой ДНР Денисом Пушилиным, по итогам которой республики приняли решение о создании единого экономического пространства.

"Сила Донбасса заключается в нашем единстве и в нашей сплоченности. Я уверен, что, объединяя усилия двух республик, объединяя усилия жителей наших республик, пользуясь тем, что в Донбассе проживает очень трудолюбивый народ, мы справимся со всеми стоящими перед нами задачами, а основная задача, которая перед нами стоит, - это качество и повышение благосостояния, уровня жизни жителей наших республик", - приводит слова Леонида Пасечника агентство Луганскфинормцентр.

По словам Пасечника, власти ЛНР и ДНР занимаются поиском инвесторов для развития промышленных предприятий Донбасса. "Я считаю, что для поднятия уровня жизни, безусловно, необходимо восстанавливать, развивать и укреплять нашу экономику, все направления ее деятельности. Поэтому мы на сегодняшний день с [главой ДНР] Денисом Владимировичем [Пушилиным] проводим работу, которая направлена на поиск инвесторов, которые способны и окажут нам помощь в запуске промышленных гигантов Донбасса", - сказал глава ЛНР.

"Безусловно, перед нами стоит еще одна очень большая и мощная задача - это создание единого экономического пространства и единого таможенного пространства. Для этого нам будет необходимо привести к унификации, единому полю законодательства наших республик, которые будут соответствовать законодательству Российской Федерации. Это очень важная, нужная и сложная работа, но которую также нам необходимо будет выполнить", - сказал Пасечник.

Пенсионные выплаты в ЛНР с 1 июля повысились на 17%, размер минимальной пенсии с текущего месяца составляет 6 570 рублей. В мае 2018 года Леонид Пасечник пообещал, что размер минимальной пенсии в ЛНР к 2023 году будет превышать прожиточный минимум.

По итогам заседания в понедельник главы ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства и о подписании в ближайшее время договора о едином таможенном пространстве. Они приняли программы скоординированного социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022-2024 годы. Согласно этим программам, в течение предстоящих трех лет в республиках планируется увеличить среднюю зарплату в целом по экономике в 2,3 раза, до 35 тыс. рублей, а среднюю пенсию - в 1,3 раза, до 13,8 тыс. рублей. В бюджетной сфере средняя зарплата должна достигнуть 29 тыс. рублей. Таким образом, предполагается увеличить размеры пенсий и социальных пособий до уровня, сопоставимого с аналогичными выплатами в Ростовской области России и гарантированно превышающего уровень Украины.