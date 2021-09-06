Временная поверенная США на Украине оценила встречу Байдена и Зеленского

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Встреча президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского 1 сентября продемонстрировала крепкие и хорошие отношения, ее энергетика была позитивной. В дальнейшие месяцы и годы стороны будут работать над реализацией достигнутых договоренностей, заявила временная поверенная в делах США на Украине Кристина Квин в понедельник в интервью украинской службе "Радио "Свобода" (признано в РФ СМИ-иноагентом).

Отвечая на вопрос, "установилась ли химия" между Байденом и Зеленским в ходе встречи, Квин заявила, что "ощущала это именно таким образом". "Этот разговор был откровенным и честным, что мне чрезвычайно понравилось. Были обсуждены именно те проблемы, которые интересовали обоих президентов. Были уверенность и доверие. Это демонстрирует крепкие и хорошие отношения, поэтому мне показалось, что энергия на встрече была достаточно позитивной", - отметила она.

Перспективы сотрудничества

По словам Квин, на встрече лидеры государств обозначили круг вопросов, над которыми предстоит длительная двусторонняя работа. "Эта встреча станет началом более интенсивного раунда переговоров относительно ряда разных тем. В Комиссии по стратегическому партнерству обсудят широкий спектр проблем. Параллельно будет происходить диалог относительно энергетики и климата. Будут также отдельные переговоры о проблемах безопасности, а торговлей будет заниматься консультативная группа торговли и инвестирования", - уточнила она.

Дипломат сообщила, что переговоры рабочих групп начнутся осенью или в начале 2022 года. "На этих встречах наши эксперты будут совместно работать над углублением отношений между странами", - пояснила она. Квин сообщила, что эта работа будет проводиться "в следующие месяцы и годы".

Относительно Комиссии стратегического партнерства, активизировать работу которой договорились Байден и Зеленский, временная поверенная заявила, что пока детальная программа встречи, посвященной комиссии, не согласована. "Поэтому не могу рассказать, что именно вынесут на встречу, но работа комиссии охватит несколько тем, по которым мы сотрудничаем", - проинформировала она, уточнив, что среди них будут вопросы безопасности, реформ, энергетики, бизнеса и инвестиций.

Говоря о перспективах инвестирования американского бизнеса в Украину, Квин сообщила, что заинтересованность в осуществлении вложений у США есть, в частности, в сфере технологий. Однако инвесторов волнует эффективность проведения судебной реформы на Украине. "Вопрос судебной реформы является ключевым для американских инвесторов, особенно имеют значение верховенство права и объективный судебный процесс, в котором отсутствовало бы внешнее влияние. Они постоянно поднимают этот вопрос", - заявила Квин. Она добавила, что Зеленский "продвигается в этом деле", напомнив, что в конце предыдущей сессии украинского парламента были приняты два закона для внедрения судебной реформы. Квин заверила, что США будут продолжать работать с Украиной над судебной реформой.