Партия Зеленского не будет выдвигать кандидата в мэры Харькова

КИЕВ, 6 сентября. /ТАСС/. Правящая на Украине партия президента страны Владимира Зеленского "Слуга народа" не планирует выдвигать своего кандидата в мэры Харькова, выборы которого назначены на 31 октября. Политическая сила не видит достойного претендента на этот пост в своих рядах.

"Пока мы не будем выдвигать, потому что нет сильной кандидатуры, которая может бороться", - заявил на брифинге в понедельник глава фракции "Слуги народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

В свою очередь председатель партии Александр Корниенко допустил, что его однопартийцы все же смогут принять участие в выборах. "Я допускаю, что депутаты городского или других советов от "Слуги народа" могут самовыдвигаться, но это будет не выдвижение от партии. Они должны будут строить сами свою кампанию, они не смогут в полной мере использовать символику партии", - пояснил он.

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. Место главы города стало вакантным после смерти Геннадия Кернеса. В сентябре прошлого года политик заразился коронавирусом и был доставлен в немецкую клинику "Шарите" в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся. Он умер 17 декабря в больнице. Харьковский городской совет 24 февраля досрочно прекратил полномочия Кернеса. До новых выборов Харьковом руководит секретарь городского совета Игорь Терехов.

В середине июля Корниенко заявил, что считает Арсена Авакова, отставку которого с поста главы МВД Украины приняла тогда Верховная рада, лучшей кандидатурой на должность мэра Харькова. Аваков был председателем Харьковской областной государственной администрации в 2005-2010 годах, депутатом Харьковского областного совета. Однако издание "Страна" со ссылкой на источник из окружения экс-главы МВД тогда сообщило, что Аваков не планирует выдвигать свою кандидатуру на выборах мэра Харькова.