Кандидат в канцлеры от "зеленых" намерена настаивать на выводе атомного оружия США из ФРГ

БЕРЛИН, 7 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель "Союза-90"/"зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, в случае победы на выборах в Бундестаг или участия в будущей правящей коалиции намерена настаивать на выводе американского атомного оружия с территории Германии. Об этом она заявила в понедельник в эфире телеканала ARD.

"Конечно, мы должны быть частью разоружения, в том числе применительно к американскому атомному оружию здесь, в Германии, и во всей Европе", - сказала Бербок, коснувшись темы переговоров о разоружении между Россией и США. "У нас есть окно возможностей, и мы должны его использовать", - считает она.

Согласно третьему положению Договора об окончательном урегулировании в отношении Германии, вступившего в силу 15 марта 1991 года, ФРГ отказывалась от собственного производства, обладания и распоряжения атомным, биологическим и химическим оружием. К концу июня 1991 года СССР вывел все военные ядерные компоненты с территории бывшей ГДР.

Однако на территории страны продолжает оставаться ядерное оружие США в рамках стратегической концепции НАТО по устрашению потенциальных противников. До 20 американских ядерных боеголовок, по неподтвержденным данным, находятся на авиабазе близ Бюхеля.

В марте 2010 года депутаты Бундестага большинством голосов предоставили правительству мандат на переговоры с Вашингтоном о вывозе американского атомного оружия с территории Германии. Однако кабинет министров ФРГ тогда объявил, что не будет предпринимать каких-либо односторонних действий без согласования с партнерами по НАТО.

Левая партия и "зеленые" уже давно призывают официальный Берлин начать переговоры о выводе ядерного оружия с территории ФРГ. В 2017 году перед выборами в Бундестаг за это также выступал кандидат на пост канцлера от Социал-демократической партии Германии Мартин Шульц.