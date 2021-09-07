Израиль подтвердил удары по объектам ХАМАС в Газе в ответ на шары со взрывчаткой

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 сентября. /ТАСС/. Израильские истребители поразили в ночь на вторник оружейный цех и военный лагерь радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров с прикрепленными горючими веществами и взрывчаткой. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ночь на вторник истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по цеху по производству ракет ХАМАС, а также по военному комплексу ХАМАС в Хан-Юнисе, где располагался цементный завод. Удары были нанесены в ответ на запуск ХАМАС шаров с взрывчаткой на израильскую территорию, что является примером того, как ХАМАС продолжает применять тактику террора в отношении мирных жителей", - говорится в сообщении. По информации израильского государственного радио Kan, в сельскохозяйственных районах у границы с сектором 6 сентября в результате поджогов произошли несколько пожаров.

21 мая вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и палестинскими радикалами в секторе, которые на протяжении 11 дней до этого обменивались ракетными ударами. Жертвами противостояния стали 257 жителей прибрежного анклава, около 2 тыс. получили ранения. С израильской стороны погибли 13 человек. Сейчас при активном посредничестве Египта идет работа над постоянным соглашением о перемирии между участниками конфликта.