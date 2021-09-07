Эксперты МАГАТЭ 8 сентября проведут инспекцию на АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 7 сентября. /ТАСС/. Группа экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая находится сейчас в Японии, 8 сентября посетит с инспекцией аварийную АЭС "Фукусима-1". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио японский министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

"Специалисты МАГАТЭ 8 сентября приедут на АЭС "Фукусима-1", где в том числе осмотрят оборудование ALPS (система очистки радиоактивной воды)", - сказал он.

Министр дал высокую оценку визиту экспертной группы МАГАТЭ в Японию. "Это очень эффективно для повышения прозрачности и доверия к усилиям Японии. Министерство экономики, торговли и промышленности хотело бы в полной мере оказывать поддержку, чтобы усилия Японии были должным образом оценены", - добавил Кадзияма.

Правительство Японии 13 апреля разрешило слить в океан значительный объем воды с аварийной атомной станции "Фукусима-1", которая, как утверждается, в целом очищена от радиоактивных веществ, однако по-прежнему содержит тритий - радиоактивный изотоп водорода. Процесс подготовки к сбросу займет примерно два года. Содержание трития в сбрасываемой воде, как уверяют в Токио, будет доведено до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии.

Сейчас в стальных баках на территории АЭС скопилось более 1,25 млн тонн очищенной воды. Сбрасывать ее в океан предполагается поэтапно в небольших объемах в течение 30 лет. При этом МАГАТЭ объявило, что будет контролировать этот процесс на постоянной основе.

Ряд соседних с Японией стран, включая КНР и Южную Корею, уже выразил свою обеспокоенность на этот счет. В МИД РФ также заявили, что российская сторона ожидает детальных разъяснений от Японии по всем аспектам, связанным с планами сбросить воду с АЭС "Фукусима-1".