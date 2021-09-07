В Южной Корее заявили о взаимодействии с США для возобновления переговоров с КНДР

СЕУЛ, 7 сентября. /ТАСС/. Сеул и Вашингтон активно сотрудничают для возвращения КНДР за стол переговоров по ядерной проблеме Корейского полуострова. Об этом говорится в отчете Министерства иностранных дел Республики Корея, представленном во вторник в Национальное собрание (парламент) страны.

"Стороны продолжают прилагать усилия для возобновления сотрудничества с Пхеньяном на основе общего понимания того, что перезапуск диалога является неотложным вопросом для продвижения усилий по денуклеаризации", - говорится в документе.

В отчете также отмечается, что Сеул и Вашингтон ведут переговоры о путях возобновления взаимодействия с КНДР, включая возможное предоставление ей гуманитарной помощи. Кроме того, южнокорейская сторона продолжит работать с Китаем, Японией и Европейским союзом для возвращения Пхеньяна к диалогу и поддержанию стабильности на Корейском полуострове, подчеркивает южнокорейское внешнеполитическое ведомство.