Премьер Австралии отверг обвинения в нарушении карантина во время поездки в Сидней

СИДНЕЙ, 7 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отверг обвинения в нарушении санитарно-эпидемических ограничений, с которыми столкнулся после поездки из Канберры в Сидней, закрытый на карантин из-за вспышки коронавируса. Глава правительства заявил во вторник, что не нарушал правила и стал жертвой дезинформации.

"Я могу понять негативную реакцию людей, но по этому поводу появилось очень много дезинформации. Я живу в Сиднее, но мне часто приходится по долгу службы бывать в Канберре, так что для поездки в Сидней не требовалось никаких специальных разрешений", - сказал Моррисон в ходе онлайн-брифинга, отметив, что, только побывав в обоих городах, он смог принять участие в важных мероприятиях, включая совещание по национальной безопасности.

Премьер-министр Австралии столкнулся с жесткой критикой после того, как стало известно о его поездке из Канберры в Сидней (оба города закрыты на карантин из-за COVID-19) в воскресенье, 5 сентября. Причем о том, что Моррисон, заблокированный в Канберре, побывал дома и провел вечер в кругу семьи, граждане страны узнали от самого премьера, разместившего в своем профиле в Instagram фото с женой и дочерьми. Фото вызвало много негативных откликов от жителей регионов Австралии, остающихся в изоляции на протяжении длительного времени, и главу правительства обвинили в том, что он придерживается двойных стандартов, позволяя себе то, что запрещено миллионам жителей страны.

Несмотря на то что общая эпидемическая обстановка в Австралии остается благополучной, в трех регионах страны - штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также на Австралийской столичной территории - зафиксированы вспышки дельта-штамма коронавируса. Наиболее сложная ситуация в Сиднее, который является административным центром штата Новый Южный Уэльс, где с 16 июня фиксируется существенный прирост числа зараженных. Город закрыт на карантин, его жителям запрещено покидать пределы своих районов и выходить из дома без уважительных причин. В минувшие сутки в мегаполисе выявили более 1,2 тыс. заболевших COVID-19 и зарегистрировали восемь смертей, связанных с этим заболеванием.

По данным федерального министерства здравоохранения, с 25 января 2020 года в стране выявили около 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, общее количество смертей, связанных с инфекцией, достигло 1 052. В больницах страны остается 1 271 заразившийся, 219 из них - в реанимации.