Блинкен: США работают над организацией новых вывозных рейсов из Кабула для американцев

ТАСС, 7 сентября. Вашингтон работает над организацией дополнительных вывозных рейсов из Кабула для американцев. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил во вторник на пресс-конференции в Катаре, которую транслирует телеканал Al Jazeera.

"Мы проделали большую работу по вывозу наших граждан и сотрудничавших с нами людей из Афганистана. Сейчас мы занимаемся организацией новых чартерных рейсов для остающихся в Афганистане наших граждан. Работа ведется с неправительственными организациями, Конгрессом, другими ведомствами", - сказал Блинкен.

Он отметил, что данная работа является комплексной и сложной. "Нам надо обеспечить безопасность вывоза граждан из Кабула. Это серьезный вызов. В связи с этим нам надо решить вопросы обеспечения безопасности в аэропорту Кабула, есть требования по организации таких рейсов", - отметил госсекретарь.

Блинкен также добавил, что "Талибан" (движение запрещено в РФ) предоставил "свободу передвижения имеющим соответствующие документы на выезд гражданам США, а также тем афганцам, кто помогал американцам".

"В Афганистане остается порядка ста американских граждан, которые по разным причинам не смогли уехать, когда проходила эвакуация. Мы находимся на связи с каждым из них и решаем вопросы их выезда. Есть также и афганцы, которые нам помогали эти годы, с ними тоже идет работа", - сообщил госсекретарь.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной решения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские войска в ночь на 31 августа полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране. Всего США эвакуировали из исламской республики 124 тыс. человек, включая 6 тыс. американских граждан.