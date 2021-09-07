Президент Казахстана освободил от должности министра энергетики Нурлана Ногаева

НУР-СУЛТАН, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил во вторник от должности министра энергетики Нурлана Ногаева и назначил его главой администрации Мангистауской области республики.

"Назначить Ногаева Нурлана Аскаровича акимом (главой администрации - прим. ТАСС) Мангистауской области, освободив от должности министра энергетики Республики Казахстан", - говорится в указе президента, опубликованном его пресс-службой.

В этот же день указом главы государства от должности был освобожден прежний руководитель Мангистауской области Серикбай Трумов. На данный момент официально о причинах кадровых перестановок не сообщалось.

Нурлан Ногаев занимал должность министра энергетики Казахстана с декабря 2019 года. Ранее возглавлял администрацию Атырауской области республики.