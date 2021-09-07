Военные США захватили в плен террористов в сирийской провинции Хасеке

БЕЙРУТ, 7 сентября. /ТАСС/. Вертолет ВВС США высадил во вторник десант в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Как сообщил телеканал AlHadath, американские военнослужащие при поддержке бойцов курдских формирований провели там операцию против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

По данным телеканала, операция прошла в районе Телль-Хамис. Военные США взяли штурмом несколько домов в селении Эн-Нафаил, где укрывались боевики, и увели с собой пленников.

28 июля похожая операция была проведена в Эль-Багузе, который служил форпостом ИГ в провинции Дейр-эз-Зор. Вместе с американскими военными в ней также приняли участие бойцы курдских "Сил демократической Сирии" (СДС). Высадки десанта были проведены вертолетами ВВС США 22 и 14 августа в поселках Джедид-Акейдат и Эль-Мухаймида, откуда были вывезены группы пленных в неизвестном направлении.

Никаких объяснений по этому поводу со стороны командования возглавляемой США антитеррористической коалиции не последовало.

Военнослужащие США размещены на девяти базах в провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор, они оказывают помощь СДС в борьбе с бандами ИГ, которые активизировались на северо-востоке Сирии. Последние форпосты ИГ в этом регионе были ликвидированы в марте 2019 года формированиями СДС при поддержке западной коалиции.