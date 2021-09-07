{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Смена власти в Афганистане
Обновлено 

Талибы объявят состав нового правительства 7 сентября

Состав нового правительства объявит Забихулла Муджахид в ходе пресс-конференции
Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид EPA-EFE/STRINGER
Описание
Представитель радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Забихулла Муджахид
© EPA-EFE/STRINGER

ТАСС, 7 сентября. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено во вторник, 7 сентября, объявить состав нового правительства Афганистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов).

"Вскоре представитель "Исламского эмирата Афганистан" Забихулла Муджахид в ходе пресс-конференции объявит состав нового правительства", - указывается в публикации.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане и сейчас завершают процесс формирования нового правительства страны.

Теги
АфганистанСмена власти в Афганистане
Смена власти в Афганистане
Представитель постпредства Афганистана: новое правительство не является инклюзивным
Читать полностью