Талибы объявят состав нового правительства 7 сентября

ТАСС, 7 сентября. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) намерено во вторник, 7 сентября, объявить состав нового правительства Афганистана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter на странице "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание радикалов).

"Вскоре представитель "Исламского эмирата Афганистан" Забихулла Муджахид в ходе пресс-конференции объявит состав нового правительства", - указывается в публикации.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане и сейчас завершают процесс формирования нового правительства страны.