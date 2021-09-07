Таможенные посты между ЛНР и ДНР упразднят с 1 октября

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) приняли решение об упразднении с 1 октября таможенных постов между республиками. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский в ходе обсуждения программы социально-экономического развития на 2022-2024 годы и синхронизации законодательства двух республик, которое состоялось в Доме правительства ЛНР.

"С 1 октября 2021 года таможенных постов между Луганской народной республикой и Донецкой народной республикой не будет", - цитирует его во вторник агентство Луганскинформцентр (ЛИЦ).

По словам Афанасьевского, в рамках функционирования единого таможенного пространства на единой таможенной территории будет функционировать единый внутренний рынок товаров, "применяться единые таможенные тарифы и иные меры регулирования внешней торговли товарами с третьими странами". "Будет действовать единый режим торговли товарами в отношении с третьими странами, осуществляться единое таможенное регулирование, свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля. Товары ЛНР в ДНР и товары ДНР в ЛНР не являются импортными товарами на территориях республик", - указал председатель ГТК ЛНР.

Он добавил, что "документы, выданные, удостоверенные государственными органами ЛНР и ДНР, в равной степени признаются и применяются в республиках". "В целях таможенного регулирования регистрация места жительства физических лиц-граждан и место регистрации физических лиц-предпринимателей, юридических лиц в ЛНР и ДНР как иностранных лиц не имеет определяющего значения, в связи с чем понятия "резидент" и "нерезидент" не могут использоваться для регулирования отношений в сфере осуществления таможенного дела на единой таможенной территории", - заключил Афанасьевский.

В понедельник главы ДНР и ЛНР договорились о создании единого экономического пространства и о подписании в ближайшее время договора о едином таможенном пространстве. Они приняли программы скоординированного социально-экономического развития ДНР и ЛНР на 2022-2024 годы. Согласно этим программам, в течение предстоящих трех лет в республиках планируется увеличить среднюю зарплату в целом по экономике в 2,3 раза, до 35 тыс. рублей, а среднюю пенсию - в 1,3 раза, до 13,8 тыс. рублей. В бюджетной сфере средняя зарплата должна достигнуть 29 тыс. рублей. Таким образом, предполагается увеличить размеры пенсий и социальных пособий до уровня, сопоставимого с аналогичными выплатами в Ростовской области России и гарантированно превышающего уровень Украины.

