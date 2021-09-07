Ополчение в Панджшере обвинило Пакистан в соучастии в убийстве своего пресс-секретаря

КАИР, 7 сентября. /ТАСС/. Фронт национального сопротивления (ФНС) в северной афганской провинции Панджшер, который не подчинился власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), обвинил власти Пакистана в соучастии в убийстве своего пресс-секретаря Фахима Дашти, погибшего 5 сентября. Об этом во вторник сообщил афганский телеканал TOLOnews.

"Дашти был убит в панджшерском районе Унаба поздно вечером в воскресенье (5 сентября - прим. ТАСС) в результате авиаудара, нанесенного пакистанскими ВВС", - приводит телеканал слова представителя ополчения.

Как уточнили в ФНС, на автомобиль, в котором передвигался пресс-секретарь вместе с генералом Абдул Вудодом Зарой, могла быть направлена управляемая ракета, выпущенная с пакистанского беспилотника. Местонахождение Дашти могло быть вычислено по его мобильному телефону.

Между тем, по утверждению представителя радикалов Забихуллы Муджахида, пресс-секретарь ополченцев погиб в результате внутренних противоречий между военными руководителями ФНС.

В понедельник и во вторник в нескольких городах Афганистана, включая Кабул, Газни, Герат и Мазари-Шариф, проходят акции протеста в поддержку ополченцев в Панджшере и против политики Пакистана, поддерживающего талибов.

Ситуация в стране

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

В понедельник представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена.

В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей Афганистана к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны. Позднее источник ТАСС в Панджшере сообщил, что интенсивные бои в регионе еще продолжаются.