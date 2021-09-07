Премьер Чехии заявил, что для беженцев из Афганистана нет места в Европе

ПРАГА, 7 сентября. /ТАСС/. Места в странах Евросоюза более нет для беженцев из Афганистана. Потенциальным мигрантам из этой ближневосточной страны необходимо помогать у них на родине. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш по итогам состоявшейся во вторник в городе Леднице (юго-восток Чехии) встречи с главами правительств Словакии Эдуардом Хегером и Австрии Себастьяном Курцом. Совместную пресс-конференцию политиков транслировало Чешское телевидение .

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"Мы говорили об Афганистане. Ситуация там остается непредсказуемой <… > Мы хотим помочь афганцам у них дома, чтобы они остались дома. В Европе для них уже, факт, нет места", - сказал Бабиш, которого поддержали словацкий и австрийский коллеги.

"У нас единая позиция по Афганистану", - подчеркнул Хегер. Курц, в свою очередь, отметил: "Нашей обязанностью является поддержать людей в Афганистане. Мы [Австрия] выделили €18 млн для поддержки афганцев в соседних [с их родиной] странах. Год 2015 (когда ЕС переживал пик миграционного кризиса - прим. ТАСС) не должен повториться. Мы будет бороться против нелегальной миграции, бороться против контрабандистов, которые переправляют беженцев".

В Евросоюзе, как подчеркнули главы правительств, сохраняется актуальность проблема борьбы с нелегальной миграцией. Она усилилась в связи с кризисной ситуацией в Афганистане. Если европейским странам не удастся остановить поток беженцев с Ближнего Востока, то станет необходимым обратиться за помощью к Турции.

Прозвучала критика по адресу белорусских властей. "Белорусский режим начинает использовать [нелегальную] миграцию как гибридное оружие с целью оказания давления на Евросоюз <…> Мы хотим остановить поток [нелегальных] беженцев из Белоруссии", - сказал Бабиш.

Важной темой на переговорах стала борьба с пандемией коронавируса. Премьеры призвали жителей своих стран пройти вакцинацию от ковида. Они констатировали ухудшение эпидемиологической ситуации и рост числа заразившихся, но полностью исключили возможность восстановления жестких социальных ограничений, включая закрытия границ внутри Шенгенской зоны, как это было в прошлом году и первой половине текущего года. Обсуждались также вопросы углубления экономического сотрудничества между Чехией, Словакией и Австрией.