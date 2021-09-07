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В санкционный список Украины добавили офицера ВС РФ и жительницу Крыма

Указ Зеленского вступил в силу в день опубликования

КИЕВ, 7 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о применении антироссийских санкций в отношении физических лиц, включив в список еще двух человек - российского военнослужащего и жительницу Крыма. Соответствующий указ во вторник размещен на сайте офиса украинского лидера.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 20 августа 2021 года "О внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в тексте указа.

В обновленном санкционном списке оказались гражданин России, подполковник Вооруженных сил России, в отношении которого применяется блокирование активов, ограничение торговых операций и прочие меры. В список санкций также включена жительница Крыма, у которой блокируются активы, а также вводятся запрет на вывод капиталов за пределы Украины и другие ограничительные меры.

Указ Зеленского вступает в силу в день опубликования.

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