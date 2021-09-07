Первый министр Шотландии пообещала возобновить подготовку к референдуму о независимости

ЛОНДОН, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство Шотландии возобновит процесс по разработке детального плана по проведению референдума о независимости региона, продолжив работу, прерванную из-за пандемии коронавируса. Об этом заявила первый министр Шотландии, глава Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен, представляя во вторник в местном парламенте программу деятельности своего правительства на ближайшие годы.

"Наш демократический мандат заключается в том, чтобы позволить людям, а не политикам, решить будущее страны [Шотландии], и это не подлежит сомнениям", - сказала Стерджен. Она предупредила, что этот вопрос "нельзя обойти или отложить", подтвердив, что планы провести плебисцит до конца 2023 года остаются неизменными.

"Мы гарантируем, что выбор народа, когда до него дойдет время, будет полностью осознанным. С этой целью я могу подтвердить, что правительство Шотландии сейчас возобновит работу над детальным планом по реализации этого решения. Аргументы в пользу независимости сильные, и мы представим их в открытой, честной форме, с уверенностью и амбициями", - отметила глава ШНП, в предвыборной программе которой заявлена цель проведения референдума о выходе из состава Соединенного Королевства.

Референдум по вопросу о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Не менее 55% его участников высказались за сохранение союза между Эдинбургом и Лондоном. Однако Шотландская национальная партия воспользовалась итогами общебританского референдума о дальнейшем членстве в Евросоюзе 2016 года, на котором население Шотландии, в отличие от Великобритании в целом, не поддержало Brexit. Это обстоятельство дало повод шотландским националистам для продвижения идеи нового референдума о независимости.

В Лондоне последовательно заявляют о том, что не собираются давать Эдинбургу такое право, считая, что шотландцы уже сделали свой выбор семь лет назад. В конце августа британский министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что поддержка идеи нового референдума о независимости Шотландии в опросах общественного мнения должна составлять не менее 60%, чтобы такой плебисцит состоялся. Согласно опросу, проведенному газетой "Таймс" в мае, 44% респондентов высказались за организацию подобного референдума в течение пяти лет, против этой идеи выступил 41% опрошенных.