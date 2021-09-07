Двое армянских военнопленных вернулись на родину на борту российского самолета

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Самолет Воздушно-космических сил России доставил в Армению из Азербайджана двух военнопленных, обмен которых на азербайджанского пленного произошел ранее во вторник. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник из ереванского аэропорта "Эребуни", где совершил посадку борт ВКС России.

"Российский самолет приземлился в районе 20:30 (19:30 мск). Пассажиры борта быстро покинули территорию аэропорта", - сообщил источник.

Ранее в понедельник бакинское информагентство Trend со ссылкой на источник в государственной комиссии по делам военнопленных сообщило, что при посредничестве командования российского миротворческого контингента состоялся обмен - азербайджанской стороне был передан военнослужащий Джамиль Бабаев, а армянской - военнослужащие Артур Налбандян и Арамаис Торозян.

14 июля Минобороны Армении сообщило о пропаже военнослужащих Торозяна и Налбандяна, с которыми в условиях тумана была потеряна связь.

26 августа Минобороны Азербайджана сообщило, что задержанный в Нагорном Карабахе военнослужащий ВС страны Джамиль Бабаев бежал из психиатрического отделения госпиталя в городе Гянджа. В его отношении было возбуждено уголовное дело. Как предполагало ведомство, военнослужащий перешел на территорию, контролируемую российскими миротворцами. Агентство Арменпресс ранее сообщало, что Бабаев был задержан в городе Мартакерт.