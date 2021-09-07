МИД ДНР: Киев пользуется любым поводом для оправдания саботажа минского процесса

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Украины пользуются любым поводом для оправдания саботажа минского процесса, которым они занимаются. Об этом заявила во вторник министр иностранных дел Донецкой народной республики (ДНР), представитель ДНР на минских переговорах Наталья Никонорова, комментируя заявления украинского вице-премьера Алексея Резникова, обвинившего Россию в "отказе от минских соглашений".

"Украинские власти пользуются буквально любой новостью и любым поводом, лишь бы оправдать свое желание не выполнять минские соглашения и не признавать собственную ответственность за саботаж мирных переговоров", - заявила Никонорова. Так вышло и с сообщением о решении властей Российской Федерации не продлевать мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" на российско-украинской границе, отметила глава МИД ДНР.

"Господин Резников, который сразу же поспешил интерпретировать данное решение как "отказ России от минских соглашений", не учел два важнейших момента", - подчеркнула Никонорова. Она напомнила, что, во-первых, вопрос размещения миссии ОБСЕ на пограничных пунктах пропуска Российской Федерации является вопросом внутренней политики российских властей, который не имеет никакого отношения к минскому процессу и минским соглашениям. Она добавила, что миссия наблюдателей на пунктах пропуска "Гуково" и Донецк" не имеет никакого отношения к Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. Во вторых, напомнила Никонорова, согласно минским соглашениям, второй стороной конфликта в Донбассе, помимо Украины, является не Россия, а Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР).

"Поэтому в очередной раз рекомендуем Киеву отказаться от практики пустых и голословных обвинений, единственной целью который является сокрытие собственного нежелания выполнять достигнутые на минской площадке договоренности. Эти попытки не только никогда не увенчаются успехом, но еще и приводят к усугублению эскалации и тупика в переговорном процессе", - подчеркнула глава МИД ДНР.

Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич 2 сентября на заседании Постоянного совета организации сообщил, что Россия не видит оснований для продления мандата Группы наблюдателей ОБСЕ на российских автомобильных пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" после его истечения 30 сентября этого года.