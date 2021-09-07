WP: Белый дом запросил средства на расселение афганцев и восстановительные работы

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Вашингтонская администрация запросила у Конгресса США выделения суммарно нескольких десятков миллиардов долларов на некоторые нужды, включая восстановительные работы после стихийных бедствий и расселение афганских беженцев. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

Административно-бюджетное управление Белого дома представило законодателям соответствующий срочный запрос. Администрация США рассчитывает получить $6,4 млрд на финансирование прилагаемых усилий по расселению десятков тысяч афганцев, которые ранее помогали американской стороне и были эвакуированы.

$14 млрд запрошены на проведение восстановительных работ после различных стихийных бедствий в стране. Еще $10 млрд требуются на устранение ущерба, который был нанесен ураганом "Ида".