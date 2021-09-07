Politico: в окружении Трампа уверены, что он будет участвовать в выборах 2024 года

ВАШИНГТОН, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший американский лидер республиканец Дональд Трамп будет участвовать в следующей президентской гонке 2024 года, однако в настоящий момент еще не принял окончательного решения на этот счет и ждет удобного момента, чтобы объявить об этом, уверены в его окружении. Об этом сообщает во вторник газета Politico со ссылкой на источники, близкие к Трампу, а также членов Республиканской партии США.

Как отмечает издание, бывший президент в последнее время заметно усилил свое присутствие в медиапространстве, а его штаб активизировал сбор средств и начал размещать все больше политической рекламы с атаками на действующего президента демократа Джо Байдена. По словам источников издания, снижение рейтингов Байдена на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса и произошедшим в Афганистане укрепили интерес Трампа к участию в выборах. "Он на самом деле не решил, но мы все думаем, что он будет участвовать", - заявил один из источников, отметив, что Трамп выжидает наиболее удобного момента.

Уверенность в том, что Трамп намерен участвовать в следующей президентской гонке, по данным газеты, выражал и конгрессмен-республиканец Джим Джордан (от штата Огайо), считающийся одним из наиболее активных сторонников бывшего хозяина Белого дома. "Я знаю об этом [что Трамп будет участвовать в выборах]. Я говорил с ним вчера. Он почти готов объявить об этом после всего этого сумасшествия в Афганистане", - приводит его слова Politico, отмечая, что когда Джордан говорил это, его без его ведома записали на видеокамеру активисты-демократы, которым удалось проникнуть на одну из закрытых встреч республиканцев.

Между тем бывший советник и пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер уверен, что экс-президент будет снова участвовать в выборах на 99% - 100%. "Я думаю, что он абсолютно точно участвует в выборах 2024 года. У нас вчера вечером был хороший разговор", - отметил он, также подчеркнув при этом, что Трамп пока не принял окончательного решения.

Обнародованные на прошлой неделе итоги опроса общественного мнения, проведенного Колледжем Эмерсон - частным университетом, расположенным в городе Бостон (штат Массачусетс), - свидетельствовали о том, что Трамп на фоне ситуации в Афганистане мог бы одержать победу над нынешним главой американской администрации Байденом в случае организации новых выборов. Согласно этим данным, Трамп опередил бы Байдена на один процентный пункт - 47% против 46%.

28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) Трамп допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Он также выразил уверенность в том, что в борьбе за Белый дом победу одержит кандидат от республиканцев.