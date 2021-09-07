{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-советник Трампа сообщил, что его отпустили после трехчасового допроса в Бразилии

Издание Metropoles ранее сообщило о задержании Джейсона Миллера для дачи показаний в связи с его возможным участием в манифестациях, "направленных против демократии"

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, глава популярной среди американских консерваторов соцсети Gettr Джейсон Миллер сообщил, что ему разрешили вылететь из Бразилии в США после трехчасового допроса в аэропорту.

"Сегодня я вместе с коллегами подвергся трехчасовому допросу в аэропорту Бразилиа после участия в конференции бразильских консервативных кругов. Нас не обвиняли в каких-либо нарушениях, сказали, что "просто хотят поговорить". Мы сообщили им, что нам нечего сказать, и в результате нам разрешили вылететь в Соединенные Штаты", - говорится в распространенном им во вторник сообщении.

Ранее бразильское издание Metropoles сообщило о задержании Миллера для дачи показаний в связи с его возможным участием в манифестациях, которые, с точки зрения бразильских властей, были "направлены против демократии".

Теги
БразилияСШАТрамп, Дональд
NBC: слушания по делу организатора терактов 11 сентября возобновились в тюрьме Гуантанамо
В случае признания виновными подсудимым грозит смертный приговор
Читать полностью