Экс-советник Трампа сообщил, что его отпустили после трехчасового допроса в Бразилии

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа, глава популярной среди американских консерваторов соцсети Gettr Джейсон Миллер сообщил, что ему разрешили вылететь из Бразилии в США после трехчасового допроса в аэропорту.

"Сегодня я вместе с коллегами подвергся трехчасовому допросу в аэропорту Бразилиа после участия в конференции бразильских консервативных кругов. Нас не обвиняли в каких-либо нарушениях, сказали, что "просто хотят поговорить". Мы сообщили им, что нам нечего сказать, и в результате нам разрешили вылететь в Соединенные Штаты", - говорится в распространенном им во вторник сообщении.

Ранее бразильское издание Metropoles сообщило о задержании Миллера для дачи показаний в связи с его возможным участием в манифестациях, которые, с точки зрения бразильских властей, были "направлены против демократии".