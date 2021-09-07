NBC: слушания по делу организатора терактов 11 сентября возобновились в тюрьме Гуантанамо

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Военная комиссия при тюрьме на американской военно-морской базе Гуантанамо (Куба) возобновила слушания по делу предполагаемого организатора терактов 11 сентября 2001 года в США Халида Шейха Мохаммеда и четверых его сообщников. Об этом сообщила во вторник телекомпания NBC со ссылкой на документы суда.

Подсудимым инкриминируется терроризм, захват самолетов, массовое убийство, сговор с целью нападения на гражданских лиц и уничтожения частной и федеральной собственности. В случае признания виновными им грозит смертный приговор.

Обвинения Мохаммеду и его подельникам были предъявлены в 2012 году, с тех пор дело фактически застопорилось. Как подчеркивает NBC, этому способствовали логистические и бюрократические трудности, а также наличие в деле большого объема засекреченной информации.

В августе 2019 года стало известно, что слушания могут возобновиться 11 января 2021 года, однако их начало было вновь отложено из-за пандемии коронавируса. Как констатируют источники NBC, маловероятно, что решение по делу Мохаммеда может быть вынесено в ближайшие месяцы или даже годы.

11 сентября 2001 года 19 террористов из группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) захватили в США четыре пассажирских авиалайнера. Два из них они направили на башни Всемирного торгового центра - самые высокие на тот момент здания в Нью-Йорке, третий - на здание Пентагона в пригороде Вашингтона. Четвертый самолет также направлялся в сторону американской столицы, однако разбился недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. В результате терактов погибли 2 977 человек.