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Мирный житель ЛНР ранен взрывом неразорвавшегося боеприпаса

Пострадавшего с множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу Кировска

ЛУГАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Мирный житель Луганской народной республики (ЛНР) ранен во вторник в результате взрыва неразорвавшегося боеприпаса, выпущенного украинскими военными. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Сегодня во время проведения хозяйственных работ на приусадебном участке в результате взрыва ранения получил житель населенного пункта Фрунзе, мужчина 1965 года рождения, - приводит заявление представителя Народной милиции ЛНР агентство Луганскинформцентр. - Предварительно, причиной ранения стал взрыв неразорвавшегося боеприпаса, ранее выпущенного с позиций 57-й бригады [Вооруженных сил Украины] при обстреле данного района".

Филипоненко сообщил, что "пострадавший с множественными осколочными ранениями был доставлен в городскую больницу города Кировск".

"В связи с угрозой жизни настоятельно рекомендуем гражданам республики проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры", - добавил Филипоненко.

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