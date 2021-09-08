Мексиканские депутаты поддержали закон о досрочном прекращении полномочий президента

МЕХИКО, 8 сентября. /ТАСС/. Мексиканские депутаты во вторник поддержали федеральный закон об отзыве мандата выборных должностных лиц. Инициативу положительно оценил 491 народный избранник, один выступил против, еще один воздержался, сообщается в Twitter нижней палаты парламента.

На прошлой неделе закон одобрили члены Сената. Таким образом, уже в марте 2022 года в республике может быть организован опрос о досрочном прекращении полномочий президента Андреса Мануэля Лопеса Обрадора. Формулировка вопроса, на который будет предложено ответить населению, звучит так: "Согласен ли ты с тем, чтобы у президента Мексиканских Соединенных Штатов <...> был отозван мандат в связи с утратой доверия, или он может оставаться на посту президента республики до окончания своего срока?"

Инициатором проведения опроса ранее выступил сам Лопес Обрадор. Таким образом он намерен выяснить, одобряют ли граждане работу его правительства. За подготовку этого мероприятия, его реализацию и подсчет голосов будет отвечать Национальный избирательный институт. Результаты опроса будут иметь силу в том случае, если в нем примут участие не менее 40% граждан, внесенных в списки избирателей.

Президент латиноамериканской страны избирается на шестилетний срок и не имеет права вновь претендовать на высшую государственную должность. Инаугурация Лопеса Обрадора прошла 1 декабря 2018 года, тогда же он исключил возможность своего переизбрания, заявив, что не пойдет на такой шаг ни при каких обстоятельствах.