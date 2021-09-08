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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Reuters: США намерены обсудить с партнерами дальнейшие шаги по Ирану

Спецпосланник Вашингтона Роберт Мэлли проведет переговоры в Москве и Париже, отмечает агентство

ВАШИНГТОН, 8 сентября. /ТАСС/. Американские власти рассчитывают на то, что во время предстоящей поездки спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли в Москву и Париж состоятся консультации о дальнейших шагах в дипломатической сфере в свете развития Тегераном своей ядерной программы. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на представителя вашингтонской администрации.

"Мы хотим проконсультироваться с различными партнерами относительно того, какие дальнейшие действия являются наилучшими в свете того, что мы по-прежнему не знаем, когда возобновятся переговоры, а работа над иранской ядерной программой продолжается", - отметил указанный сотрудник. "Основное внимание во время этой поездки уделят тому, какова ситуация с точки зрения иранской ядерной программы и переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), которые были прерваны в течение последний двух с половиной месяцев", - добавил представитель.

По словам указанного сотрудника администрации, во время поездки спецпосланника будут обсуждать предстоящее заседание Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В публикации констатируется, что Мэлли не посетит КНР, однако США по-прежнему поддерживают контакты с китайской стороной по вопросу Ирана.

Как сообщил ранее Госдепартамент, Мэлли отправится в Москву и Париж 7-10 сентября с целью провести консультации по вопросам, связанным с возвращением Вашингтона и Тегерана к соблюдению СВПД по иранской ядерной программе.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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