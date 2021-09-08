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Смена власти в Афганистане

СМИ: в Афганистан из ОАЭ пытались попасть семь вооруженных американцев

В американском внешнеполитическом ведомстве подтвердили факт инцидента, однако подробностей относительно произошедшего не предоставили

НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. /ТАСС/. Семь вооруженных граждан США пытались попасть из ОАЭ в Афганистан. Об этом во вторник сообщил журнал Newsweek со ссылкой на внутреннюю переписку Госдепартамента США.

По его сведениям, на прошлой неделе американцы прилетели на частном самолете в аэропорт Дубая с огнестрельным оружием и были задержаны местной полицией. Как отмечается в телеграмме дипломатов, "пассажиры планировали оказать помощь в операции по эвакуации из Афганистана", однако на руках у них не было каких-либо документов, подтверждающих план полета.

Как отмечает журнал, посольство США в Дубае связалось с местными властями по данному вопросу, позднее американские граждане были отпущены из-под стражи под залог. В американском внешнеполитическом ведомстве подтвердили факт инцидента, однако подробностей относительно произошедшего не предоставили.

Соединенные Штаты 30 августа завершили как эвакуацию гражданских лиц из Кабула, так и всю свою военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начавшуюся в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" (запрещено в РФ) нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над Кабулом.

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АфганистанСШАСмена власти в Афганистане
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