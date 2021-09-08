Суд в Кабо-Верде постановил экстрадировать в США венесуэльца Алекса Сааба

ТАСС, 8 сентября. Конституционный суд Кабо-Верде во вторник принял решение о выдаче Соединенным Штатам гражданина Венесуэлы Алекса Сааба, который обвиняется в США в отмывании денег через американскую финансовую систему в интересах венесуэльского правительства. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его сведениям, Конституционный суд не признал юрисдикцию суда Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) в контексте данного дела и в письменном постановлении подтвердил решение нижестоящего суда о том, что Сааб должен быть экстрадирован.

Как отмечается, вынесенное решение обжалованию не подлежит. Адвокаты Сааба назвали выдвинутые американскими властями обвинения "политически мотивированными".

В марте Верховный суд Кабо-Верде постановил удовлетворить запрос со стороны США и выдать им Сааба. Данное решение было принято после постановления суда ЭКОВАС от 15 марта о немедленном освобождении Сааба и выплате ему властями Кабо-Верде компенсации в размере $200 тыс. за незаконное задержание. Тогда адвокат обвиняемого Фели Фалана заявил о намерении подать апелляцию в Конституционный суд африканской страны.

Сааб был арестован 12 июня минувшего года в аэропорту имени Амилкара Кабрала на острове Сал в рамках совестной операции властей Кабо-Верде и Интерпола. Они действовали на основании международного ордера на арест, выданного США. Сааб был задержан во время перелета на частном самолете из Венесуэлы в Иран. Правительство Венесуэлы заявило протест, указав, что Сааб имел дипломатический паспорт и обладал статусом специального посланника.

Власти Соединенных Штатов обвиняют Сааба в отмывании $350 млн через финансовую систему США в интересах правительства Венесуэлы. Он также подозревается в причастности к международной коррупции.