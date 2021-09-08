Си Цзиньпин 9 сентября примет участие в саммите БРИКС

ПЕКИН, 8 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг, 9 сентября, по видеосвязи примет участие в 13-м саммите БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

"По приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди председатель КНР Си Цзиньпин 9 сентября по видеосвязи примет участие в 13-м саммите БРИКС", - сказано в документе.

Тема саммита - "15-летие БРИКС: пятистороннее сотрудничество стран в интересах обеспечения преемственности, укрепления взаимодействия и принципа консенсуса". Индия выделила четыре приоритетных области для своего председательства. Это реформа многосторонней системы, борьба с терроризмом, использование цифровых и технологических инструментов для достижения целей устойчивого развития и укрепление гуманитарных контактов.

Как ранее сообщил МИД Индии, лидеры также обменяются мнениями о влиянии пандемии COVID-19 и других текущих глобальных и региональных проблемах.