Полиция Гонконга задержала руководство альянса в поддержку демократии

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 сентября. /ТАСС/. Местная полиция задержала в среду по меньшей мере четырех руководящих членов оппозиционного "Гонконгского альянса в поддержку патриотического демократического движения в Китае". Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Аресты связаны с отказом этой организации сотрудничать с правоохранительными органами и предоставлять сведения о ее деятельности. 25 августа активисты альянса получили письма с предписанием предоставить полиции в течение двух недель информацию, касающуюся его участников, каналов финансирования и связей за рубежом. Однако представители движения проигнорировали запрос.

Полицейское спецподразделение, занимающееся вопросами национальной безопасности, ведет расследование деятельности альянса. Он подозревается в сотрудничестве с внешними силами.

Данная организация, учрежденная в 1989 году, ежегодно 4 июня созывала массовые акции в память о жертвах событий на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Эти мероприятия в парке Виктория собирали десятки тысяч людей, однако в последние два года они не проводились из-за пандемии.

Парламент Китая летом 2020 года принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Как заявляют в Пекине, он направлен на борьбу с угрозами терроризма, сепаратизма, подрыва государственной власти и сговора с иностранными силами, предусматривая в качестве максимального наказания пожизненное заключение. После принятия этого правового акта многие радикальные оппозиционные активисты свернули антиправительственную деятельность в автономии, а некоторые уехали за рубеж.

"Гонконгский альянс в поддержку патриотического демократического движения в Китае" планировал провести 25 сентября совещание, на повестку которого будет вынесен вопрос о его самороспуске в связи с полицейским преследованием.