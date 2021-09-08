Экс-главу полиции Боливии задержали по обвинению в геноциде

БУЭНОС-АЙРЕС, 8 сентября. /ТАСС/. Бывший глава полиции Боливии Родольфо Монтеро задержан по обвинению в геноциде из-за гибели протестующих в ноябре 2019 года. Об этом сообщил во вторник глава МВД страны Карлос дель Кастильо.

"Я сообщаю боливийскому народу, что генеральная прокуратура постановила задержать экс-главу полиции Боливии Родольфо Монтеро по обвинению в геноциде, убийстве и нанесении серьезного и легкого вреда здоровью в связи с массовым убийством в Сенкате (один из районов города Эль-Альто - прим. ТАСС)", - написал он в Twitter.

Как сообщила газета Pagina Siete, Монтеро, который возглавил полицию после отставки экс-президента Эво Моралеса, был задержан после того, как явился в прокуратуру для дачи показаний по этому делу.

В августе междисциплинарная группа независимых экспертов Межамериканской комиссии по правам человека представила доклад, в котором подтверждается, что во время политического кризиса в Боливии в ноябре 2019 года погибли 38 человек, а также были зафиксированы нарушения прав человека и случаи чрезмерного применения силы со стороны правоохранительных органов. После публикации доклада обвинения в геноциде были предъявлены бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес, которая находится под стражей с 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте.

В ноябре 2019 года экс-президент Боливии Эво Моралес подал в отставку на фоне протестов против его переизбрания, которые поддержали военные. Аньес, которая на тот момент занимала пост второго вице-спикера Палаты сенаторов, объявила, что берет на себя обязанности главы государства до проведения новых выборов, и назначила свой кабинет министров. В октябре 2020 года в стране прошло новое голосование, по итогам которого президентом стал соратник Моралеса Луис Арсе.