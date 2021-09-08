Мадуро обвинил США и Колумбию в желании сорвать переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

БОГОТА, 8 сентября. /ТАСС/. Власти Колумбии и США хотят попытаться сорвать переговоры между правительством и оппозицией Венесуэлы. Такое мнение высказал во вторник президент Боливарианской Республики Николас Мадуро.

"Из Колумбии и США готовят международный заговор, чтобы положить конец диалогу, который мы терпеливо и мудро выстраивали и который мы хотим сохранить", - сказал он в ходе выступления, которое транслировалось в Twitter.

По словам Мадуро, у властей Венесуэлы "есть доказательства того, что правительство Колумбии" хочет сорвать переговоры, и они предоставят их в ближайшее время. "Вчера [в понедельник] из президентского дворца в Колумбии членам делегации давали указания прекратить переговоры", - утверждает президент Венесуэлы.

Правительство и оппозиция Венесуэлы начали переговоры 13 августа в Мексике при посредничестве Норвегии. В ходе первого раунда диалога стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам. Стороны снова встретились в Мексике 3-6 сентября и договорились начать новый раунд 24 сентября.